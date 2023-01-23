『(new)オーダーページ ネームボード ネームプレート ペンライト うちわ文字【2024年最新】 』はヤフオクでから03月20日 18時 59分に出品され03月20日 18時 59分に終了予定です。即決価格は5,497,414円に設定されています。現在660件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ペンライト用 ネームボード

オーダーページ新しく作り直しましたꕤ︎︎



お気軽にコメントください^^



----------♡----------





【 オーダ方法 】



下記をコピペして

オーダー内容をコメントお願いします



※詳細は画像をご確認ください





①名前：

②外枠の色：

③ハート有無：

④マジックテープ有無：

▸ 有の場合はご希望の色と長さもお知らせ下さい

▸ ご希望ない場合は《グレー/約15cm》となります



※名前はハングル・ローマ字(大文字)のみ可









【 料金 】



✿ 新規文字 ▷ 基本料金+500円

‪✿ 既存文字 ▷ 基本料金+300円

(既存文字：過去に出品したことのあるもの)



︎✿ 基本料金(文字数で変わります)

例)ハングル2文字 ▷ 1250円

ローマ字2文字 ▷ 1050円





複数オーダーでお値引きございます

*画像7枚目参照









【 発送方法 】



メルカリ便での発送



ゆうゆうメルカリ便(ゆうパケットポスト/ゆうパケットポストminiなど)での発送を予定しています









【 注意事項 】



▽一つ一つ丁寧に作成しておりますが素人作成ですのでご了承の上ご購入ください



▽作成後の無言キャンセルは通報・ブロック等適切な対応をさせていただきます



▽デザインの盗作盗用や商品の転売はご遠慮下さい













#mint_order



KPOP BTS SEVENTEEN TWICE TXT ENHYPEN &TEAM RIIZE NCT TREASURE aespa LESSERAFIM IVE JO1 INI ZB1 TWS BOYNEXTDOOR StrayKids NiziU BE:FIRST BEFIRST NewJeans Number_i BABYMONSTAR ILLIT ME:I IS:SUE 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>タレントグッズ>>>アイドル 商品の状態: 新品、未使用