『MNL CITY PACK【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 20時 30分に出品され03月23日 20時 30分に終了予定です。即決価格は16,830円に設定されています。現在553件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 購入したものの思ってたサイズと異なりましたので、出品いたします。撮影のため一度開封しましたが、未使用品です。

※神経質な方はご遠慮ください。



MNL CITY PACK 15.6inch 21L

カラー ブラック

メーカー エレコム ELECOM

品番 BM-MNLBP01BK







カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: エレコム

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ MNL

CITY

PACK