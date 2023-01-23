『メリー♡様専用 LOr Open Neck Dress ロル かじまり【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 03時 36分に出品され03月21日 03時 36分に終了予定です。即決価格は10,530円に設定されています。現在735件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 LOr

Open Neck Dress

オープンネックドレス



カラー Khaki Brown カーキ ブラウン



サイズ S



試着のみの美品ですが、自宅保管のため神経質な方はご遠慮ください。

完売品のためお探しの方はぜひご検討ください。



■以下公式サイト引用



アイテム詳細

胸元がY字に開いたデザインが特徴のオープンネックドレス。ホックが付いているので、気分によって様々な着こなしが楽しめます。

スカート部分にハリのある生地をたっぷり使用することで、動くたびにふんわり広がるAラインシルエットを演出。



透け感：なし

裏地：なし

伸縮性：なし

光沢感：なし

生地の厚さ：普通

洗濯方法 : ドライクリーニング推奨

左脇ファスナー開き



タートルネックを着用で冬にも着用する事が

できます。カーディガンを羽織ると春秋も着用できて万能アイテムです。



#LOr

#LAUBEBLANC

#かじまり

#ロル 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: S

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ メリー♡様専用 LOr

Open

Neck

Dress



ロル かじまり