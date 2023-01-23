『【新品未開封あり】BTS MEMORIES DVD まとめ売り【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月02日 08時 19分に出品され04月02日 08時 19分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在600件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 BTS MEMORIES 2019〜2021のDVDです。

バラ売りも可能です。



〈Memories〉

★2021は新品未開封です。

公式で購入しました。



★2020は一度視聴視聴してます。

公式で購入しました。



★2019はフリマサイトで購入しました。

DVDは一度視聴してます。

表紙の裏に黒い汚れがあったり、日焼けなどがあ

ります。





詳細は写真にてご確認ください。







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#rollingstone 商品の情報 カテゴリー: CD・DVD・ブルーレイ>>>CD>>>K-POP・アジア 商品の状態: やや傷や汚れあり

カテゴリ CD・DVD・ブルーレイ

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