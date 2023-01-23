『【オーバーサイズ】ステューシー☆センターロゴ 刺繍 パーカー 裏起毛 入手困難【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月27日 01時 20分に出品され04月27日 01時 20分に終了予定です。即決価格は10,842円に設定されています。現在510件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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#古着屋あい

#古着屋あい_パーカースウェット











✅商品情報



・ブランド： ステューシー Stussy



・色柄： ネイビー 紺



・主素材：コットン（綿）











✅ポイント



センターロゴ 刺繍ロゴ



裏起毛 肉厚



オーバーサイズ ゆるダボ





✅サイズ表記： XL



タグ表記はXLですが、実寸で日本サイズXXL（2XL）程度でございます。



どの方も、ゆったりダボっと着ていただけます





平置採寸（㎝）



肩幅:55



身幅:65



袖丈:74



着丈:78











✅発送【送料無料】



メルカリ便【匿名・追跡・補償有】











✅状態



全体的にコンディション良好❗️



ロゴ刺繍ほつれ無し

ロゴひび割れ無し







タバコ臭なし・香水臭なし・ペットなし











✅注意事項

古着という性質上、わずかなダメージや小シミ・色あせはご容赦ください。



写真に色あせて見える部分がありますが、これらは照明の反射によるもので色あせではございません。





よろしくお願いいたします



カラー···ブルー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ステューシー

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 【オーバーサイズ】ステューシー☆センターロゴ 刺繍 パーカー 裏起毛 入手困難