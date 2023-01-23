『美品 ブルーレーベル クレストブリッジ ショルダーバッグ 赤チェック チェーン【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 16時 18分に出品され03月24日 16時 18分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在704件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【BLUE LABEL CRESTBRIDGE】

バーバリーらしいチェックがポイントのショルダーバッグです。

被せ部分がレザーになっており、高級感があります。

使い勝手の良いサイズ感です(^^)



〜サイズ〜

Ｗ 約25cm Ｈ 約17cm Ｄ 約1.5cm

中 ファスナーポケット×1



〜状態〜

数回程度の使用のため美品ですが、あくまで中古品のため、写真にて判断くださいませ。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ブラックレーベルクレストブリッジ

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レディース

バッグ タグ 美品

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