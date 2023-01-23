『稀少 USA ヴィンテージ スヌーピー トレーナー スウェット M【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月25日 22時 35分に出品され04月25日 22時 35分に終了予定です。即決価格は10,700円に設定されています。現在408件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます♪

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即購入、終始無言 大歓迎です(^^)v





夜勤交代制の仕事をしていますので

お返事遅れがちですが必ずご対応いたしますので

気長にお待ちくださいませ。







こちらかなり稀少なスヌーピー トレーナーです。

アメリカ仕込みの

古着屋でももう手に入らないピーナッツスヌーピー

チャーリーブラウンのスウェット、

ポケット付きというところも

かなり稀少なデザインです。



裏起毛ですのでこれだけでも

かなり暖かいと思います！



カラフル刺繍のピーナッツデザイン

かわいいです。





古着で購入しましたが

着用はしないままコレクションしてました。

自宅保管です。



状態は良いとは思いますが

古着ですので

ご理解ある方ご購入ください。

















肩幅50

身幅50

着丈60

素人採寸の為誤差はご了承ください。























✔️あくまでも自宅保管、素人検品の為

シミやほつれなど見落とす場合もございます。

衣類は全て芳香防虫剤を入れて保管してますので

匂いなど気になる方はご遠慮ください！

クレームや返品などはお受けできません。

古着をご理解頂ける方のみご購入お願いします！





発送後の郵送事故、不着に関しては責任は

負えませんので不安な方は追跡ありにてプラスで

変更いたします。







質問はお気軽にどうぞ〜♪





カラー···グレー



ピーナッツ スヌーピー

ヴィンテージ スヌーピー

チャーリーブラウン



Charlie Brown,Snoopy



チャーリーブラウン トレーナー

チャーリーブラウン 古着

スヌーピー チャーリーブラウン

チャーリーブラウン 稀少

ヴィンテージ スヌーピー

ヴィンテージ ピーナッツ

ヴィンテージ チャーリーブラウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ピーナッツ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 稀少 USA

ヴィンテージ スヌーピー



トレーナー スウェット M