『ATEEZ ユノ トレカセット【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月05日 12時 49分に出品され03月05日 12時 49分に終了予定です。即決価格は14,300円に設定されています。現在157件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ATEEZ ユノの特典・封入トレカセットです。



全部で56枚あり画像にあるもの全てまとめてになります。



画像3の缶バッジアクスタはおまけでお付けします。



トレカは枚数が多いため何枚かずつまとめてスリーブに入れ防水して



らくらくメルカリ便にて発送いたします。



トレカの材質上細かな傷がある場合もございますので



神経質な方は購入をお控えください。



何かご質問や梱包方法に希望がある場合は必ず購入前にコメントからお願いいたします。



購入いただいた後にメッセージでご連絡いただいても対応出来かねますので予めご了承ください。



グループ名...ATEEZ 商品の情報 カテゴリー: CD・DVD・ブルーレイ>>>CD>>>K-POP・アジア 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ CD・DVD・ブルーレイ

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K-POP・アジア タグ ATEEZ

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トレカセット