『snidel ネイビー オフショルワンピース サイズ 0【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月02日 09時 09分に出品され04月02日 09時 09分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在879件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 snidel オフショルワンピース サイズ 0



【エレガントなデザイン】

このドレスは、オフショルダーのスタイルとプリーツデザインが特徴で、特別なイベントやフォーマルな場に最適です。



【高品質な素材】

チュール素材を使用しており、軽やかさと動きやすさを兼ね備えています。着心地も良く、長時間の着用でも快適です。



【多用途】

結婚式やパーティー、その他のフォーマルなイベントにぴったりの一着です。



- 色: ネイビー

- スタイル: オフショルダー

- 素材: チュール

- 丈: マキシ丈

- デザイン: プリーツ

- 用途: フォーマル



一度のみ着用



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: スナイデル

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ snidel

ネイビー オフショルワンピース サイズ 0