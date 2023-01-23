『ASUS VG245H-J 24インチ モニター 本体 + 付属品【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月07日 10時 39分に出品され04月07日 10時 39分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在121件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ⚠️中古品です。

多少の傷、汚れはご了承の上ご購入ください。

⚠️外装にプチプチを巻いて発送いたします。



ブランド: ASUS

モデル: VG245

型番:VG245H-J

サイズ: 24インチ

解像度: 1920x1080

付属品: 電源アダプター、ケーブル類、

取扱説明書、台座 ※HDMIのみ他社製品となります。



動作確認済み

液晶の破損・スピーカーの不調はございません。



汚れ等極力落とし発送いたします。



#ゲーミングモニター#ASUS#PS4#ゲーム 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>ディスプレイ・モニター>>>ディスプレイ・モニター本体 商品の状態: 目立った傷や汚れなし