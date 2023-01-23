『早い者勝ち！ Anker Soundcore Liberty 4 ブラック【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月26日 09時 51分に出品され03月26日 09時 51分に終了予定です。即決価格は9,204円に設定されています。現在580件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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早い者勝ちです



アンカー

リバティー4

24年10月20日

購入







【高音質】

Soundcore Liberty 4は、Hi-Res Audio Wirelessに対応しており、クリアで高品質な音楽体験を提供します。



【ノイズキャンセリング】

Ultra Noise Cancellation機能により、周囲の雑音を効果的に遮断し、集中して音楽を楽しむことができます。



【長時間再生】

最大28時間の再生が可能で、充電ケースを使用すれば、外出先でも安心して使用できます。



- ブランド: Anker

- モデル名: Soundcore Liberty 4

- 機能: Hi-Res Audio Wireless, Ultra Noise Cancellation, 3D Sound, 28時間再生

- 付属品: 充電ケース



ご覧いただきありがとうございます。



その他特徴···ノイズキャンセリング



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