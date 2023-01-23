『NIKE ナイキ【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月01日 06時 20分に出品され04月01日 06時 20分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在116件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ヴェイパーフライ4% フライニット

2019年モデル。27.5cm。

タグ付き正規品です。

レース用なので細目の作りです。通常27cmを履いている方にオススメします。

フライニットなのでフィット感は抜群です。

2018年モデルの他のカラーを履いてますが、2018年モデルよりも若干ですが踵のフィット感が増してます。

ズームXフォームとフルレングスのカーボンプレートで他のマラソンシューズでは味わえないクッショニングと反発が得られます。

上級者用と思われがちですが、出場レースの距離を走り切れるなら自己ベストは出せます！ 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>陸上競技>>>その他 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ナイキ カラー: レッド系/ブラック系