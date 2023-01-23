『値下げ可 美品 PRANDIグレー ダウンジャケット ウール風生地 イタリア製【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月16日 17時 49分に出品され04月16日 17時 49分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在987件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 着用しなくなった為出品します。

ジップを外せば違う着方もでき、着回ししやすいと思います。すごく暖かいです。



【スタイリッシュなデザイン】

このダウンジャケットは、グレーのウール風生地で仕立てられており、シンプルながらも洗練された印象を与えます。



【機能性】

フロントと内側にポケットがあり、収納力も抜群です。背面のパネルデザインがスタイルにアクセントを加えています。



【快適な着心地】

オリーブグリーンの内側は、柔らかく快適な素材で、寒い季節でも暖かさを保ちます。



- 色: グレー

- 素材: ウール風生地

- スタイル: ダウンジャケット

- デザイン: 背面パネルデザイン

- 内側の色: オリーブグリーン

- 内ポケット: あり

- フロントポケット: あり



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 値下げ可 美品 PRANDIグレー

ダウンジャケット

ウール風生地 イタリア製