『【OH品】 グランドセイコー SBGR057 自動巻き SEIKOロゴ 廃盤【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 14時 23分に出品され03月26日 14時 23分に終了予定です。即決価格は180,455円に設定されています。現在672件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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Grand SeikoのSBGR057です。

定価451,500円（税込み）、自動巻き、ケース径39.4mm、黒文字版、パワリザ72時間です。

リューズガード搭載のスポーティーなモデルです。

後続のSBGR257も含めて廃盤となりました希少な品です。



◇商品状態

小さなスレはございますが全体的に綺麗な状態です。

深い打痕、ガラスの傷等は見受けられません。

日差や日送りの不備等もございません。

腕周りは17.5～18cm程です。



◇付属品等

中古購入品、2023年6月にOHを行っております。

付属品は（外箱、内箱、説明書、GS規格検定書）です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>時計 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

メンズ

時計 タグ 【OH品】

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