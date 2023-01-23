『【新品未開封】ストライクフリーダムガンダム METAL BUILD 2024【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 08時 32分に出品され03月19日 08時 32分に終了予定です。即決価格は24,380円に設定されています。現在563件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 メタルビルド ストライクフリーガンダム



事後CTM1次抽選販売当選品となります。



新品未開封、輸送箱のまま発送予定です。

輸送箱に伝票の貼り付け有りです。



【商品紹介】

従来商品から彩色を一新。METAL BUILDらしいパールやグロスカラーを使い分けた華やかで艶やかな完成品ならではの質感と、電解メッキならでは金色の関節が、圧倒的な存在感を演出します。



【主な商品内容】

・本体

・交換用手首左右各５種

・バックパック

・高エネルギービームライフル（左右）

・ビームサーベル×２

・ビームシールド×２

・台座

・ドラグーン固定用アーム

主な商品素材 ABS・PVC・ダイキャスト

商品サイズ 全高・約195mm 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>模型・プラモデル>>>ロボット 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: バンダイ