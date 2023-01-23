『【新品未開封】ストライクフリーダムガンダム METAL BUILD 2024【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 08時 32分に出品され03月19日 08時 32分に終了予定です。即決価格は24,380円に設定されています。現在563件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ホビー・楽器・アート>>>模型・プラモデル>>>ロボット
|商品の状態:
|新品、未使用
|ブランド:
|バンダイ
MG1/100 プレステ設定カラー ●ザクⅡ ●ゲルググ セット
¥ 7800
PG機動戦士Z MSZ-006 ゼータガンダム
¥ 12675
バンダイ HGUC 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア ベルトーチカ・チルドレン …
¥ 7410
HG エルガイム mk-ii バッシュ 未組み立て品
¥ 8424
MG レズン・シュナイダー専用ギラドーガ
¥ 10218
RX-93 νガンダム 1/100 MG Ver.Ka チタニウムフィニッシュ
¥ 10139
MGサイコ・ザク フルアーマー・ガンダム サンダーボルトラストセッションver
¥ 10920
1/144 RG Hi-νガンダム ハイニューガンダム 逆襲のシャア
¥ 9533
MG ガンダムアストレイレッドドラゴン プレミアムバンダイ限定
¥ 9750
【新品未組立】1/100 ガンダムエクシア、デュナメス、キュリオス
¥ 7800
ガンプラ HG鉄華団コンプリートセット＋3体
¥ 8970
METALBUILD I.W.S.P.
¥ 9360
1/144 革命機ヴァルヴレイヴ ヴァルヴレイヴI 火人 フルインパクト
¥ 8580
新品未開封 30MM ARMORED CORE アーマードコア 3点セット
¥ 8970
XVX-016 ガンダム・エアリアル ver. A.N.I.M.E.
¥ 9360
【完成品】 RE/100 ガンダムリントヴルム ※塗装アリ
¥ 8100
MG1/100 RX-78-2 ガンダム(Ver.3.0)＋Ver.Ka 未組立
¥ 9360
MG ガンダムストームブリンガー Ｐ.Ｆ HG TR-6 バーザムII
¥ 10074
落札価格24380円
563 入札履歴
終了
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