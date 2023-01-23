『エルベシャプリエ グリーンレーベル別注2885 黒 舟形ショルダー ポシェット【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月24日 01時 36分に出品され04月24日 01時 36分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在628件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの特徴】

Hervé Chapelierは、フランスの高級バッグブランドで、シンプルで洗練されたデザインが特徴です。このショルダーバッグは、日常使いに最適なスタイルを提供します。



【素材とデザイン】

耐久性のある素材を使用しており、シンプルながらもエレガントな印象を与えます。黒色はどんなコーディネートにも合わせやすく、使い勝手が良いです。



- ブランド: Hervé Chapelier

- 色: 黒





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2885N

ナイロン舟形ショルダーバッグS



ユナイテッドアローズグリーンレーベルリラクシングで数年前に購入

目立った傷,汚れなし



●その他、注意事項：

写真をご確認の上、中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: エルベシャプリエ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ エルベシャプリエ

グリーンレーベル別注2885

黒

舟形ショルダー

ポシェット