『★ダイキン 空気清浄機です ～25畳 リモコン付 MC55XKS-W 21年【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月12日 12時 28分に出品され03月12日 12時 28分に終了予定です。即決価格は11,830円に設定されています。現在332件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 空気清浄機も兼ねたエアコンを取り換えたため不要となり出品します。

トップブランドのダイキン製となります。



★ダイキン 空気清浄機



★ストリーマ MC55XKS-W 2021年製

★カラー ホワイト



★通電作動確認済



★取り扱い説明書あり



★リモコン・ホルダーあります（リモコン作動確認済）



★～25畳



※ 神経質なお方のご購入はお控えくだいませ 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>空気清浄機・イオン発生器 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ダイキン