『モンクレール MONCLER ダウン SANCY サンシー 1 黒【お歳暮】』はヤフオクでから04月02日 18時 29分に出品され04月02日 18時 29分に終了予定です。即決価格は21,905円に設定されています。現在509件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 軽くて驚くほど暖かいダウンジャケットです◎



MONCLER GRENOBLE モンクレール グルノーブル SANCY ダウンジャケット

定価 : 約17万



※何重にも渡り真贋鑑定済みの正規品になりますので、ご安心くださいませ。



【ブランド】

MONCLER GRENOBLE

モンクレール グルノーブル





【状態】

・ポケットジッパーのコーティングが少し剥がれていますが、それ以外には全体的に目立ったダメージはありません。



毛玉やスレなどもありますが穴あきなどは見受けられずダウンの抜けもなしの美品です。





【サイズ(cm)】

表記：1 日本サイズM相当（男女ともにご着用頂けます）



着丈 襟元下から66ｃｍ前後

肩幅47ｃｍ前後

身幅53ｃｍ前後

袖丈72ｃｍ前後（ハンドウォーマー含めた採寸）





【カラー 】

ブラック





【付属品】

モンクレールグルノーブルハンガー





モンクレール グルノーブルの高級感あるモダンデザインが生み出した名作モデルです。



美しくジャストフィットするシルエットでありながらも着心地も良く、高い保温性を誇るモンクレールグルノーブルの名作アイテムです。



フードはジッパーで取り外しも可能。



モデル...GRENOBLE

柄/種類...シャイニーナイロン

サイズ...1 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: モンクレール

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ モンクレール

MONCLER

ダウン



SANCY

サンシー

1

黒