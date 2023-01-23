『プリーツプリーズ 黒 トップス チュニック 美品【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月13日 04時 49分に出品され05月13日 04時 49分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在812件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー···ブラック



柄/デザイン···無地



季節···秋冬



季節···オールシーズン



プリーツプリーズの黒のトップスです。

背中部分はコットン素材になっており

ふんわりと可愛い雰囲気です。



かなり前に

百貨店にて購入しましたが

着用回数は10回未満です。



自宅保管であることを

ご理解いただけるかたに。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: プリーツプリーズ

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ プリーツプリーズ 黒 トップス チュニック 美品