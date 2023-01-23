『CULLNI 22SS ショートスリーブシャツ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月09日 09時 51分に出品され03月09日 09時 51分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在123件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ⚠️社会人のため、仕事の都合上発送が遅れる場合かありますが、ご了承ください。この日までには欲しいと言う方がいましたら購入前に事前に相談ください。

⚠️他のフリマアプリでも出品している為、購入される際は必ず声をかけて在庫を確認してください。



▶️サイズ

0



▶️商品価格

30800円



▶️色

ブラック



▶️状態

10回以上着用しましたので少し使用感があります。



私は主に、STUDIOUS ステュディオスでセレクトされているブランドをよく着ています。

具体的には、UNITED TOKYO ユナイテッドトウキョウ、ETHOSENS エトセンス、auralee オーラリー、SUNSEA サンシー CULLNI クルニ、Stein、ステイン等がありますのでよろしければマイページからご覧ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: クルニ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ CULLNI

22SS

ショートスリーブシャツ