『バルマン ダウンコート Aライン ブルーフォックス ファー ブラック L【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月17日 06時 50分に出品され03月17日 06時 50分に終了予定です。即決価格は9,984円に設定されています。現在729件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 バルマンのブルーフォックスファーのダウンコートです。ブラックになります。

母が昨年ワンシーズン着用していました。。⁠◕⁠‿⁠◕⁠。

付属品のベルトでウエストマークできます。

フードはファスナーにて、ファーはボタンにて取り外し可能となっています。





表記サイズはLです。



平置きで測ったときのサイズです。

着丈∶約80センチ

肩幅∶約42センチ

身幅∶約53センチ

袖丈∶約61センチ

※素人採寸となりますので、若干の誤差ご了承下さい。



表地∶ポリエステル100%

裏地∶ポリエステル100%

中綿∶ダウン95%

フェザー5%

ファー毛皮∶ブルーフォックス



素人検品ですが、目立った汚れはありません。

ただ、あくまでも中古品となります。細かなキズなど気になる方はご遠慮下さい。

また注意して検品していますが見落としの可能性もありますのでご了承下さい。



他に何か質問等ありましたら気軽にコメント下さい

プロフィールの確認もお願いします(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: バルマン

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ バルマン ダウンコート

Aライン

ブルーフォックス ファー ブラック L