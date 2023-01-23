『AVIREX MA-1 COMMERCIAL LOGO 2XL ネイビー【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 20時 25分に出品され03月07日 20時 25分に終了予定です。即決価格は11,570円に設定されています。現在643件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 AVIREX MA-1

型番 6162164

サイズ 2XL

色 ネイビー

着丈67.身幅66.袖丈68cm(素人採寸です誤差はご了承下さい)



USED品ですが着用回数は少ないのでキレイです。リブ部分は微量の毛玉がありますが穴あきや虫食い等ありません。タバコ臭や香水臭もありません。



フライトジャケット

MA1

3L

アヴィレックス 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 2XL(3L) ブランド: アヴィレックス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ AVIREX

MA-1

COMMERCIAL

LOGO

2XL

ネイビー