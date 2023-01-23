『GOOPiMADE 2024 SS ロゴT サイズ2【2024年最新】 』はヤフオクでから03月03日 11時 04分に出品され03月03日 11時 04分に終了予定です。即決価格は7,956円に設定されています。現在702件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 GOOPiMADEの“DE-05“ Oversized Logo Teeです。

今期の新作Tシャツです。

状態は新品でダメージはありません。

購入した際に付属している、袋とステッカーもセットにしております。

何か質問等ございましたら、コメントよろしくお願い致します。



カラー：SHADOW

サイズ：2（詳細は写真6枚目をご参照ください）

素材：ポリエステル90%、スパンデックス10%



カラー···ブラック



柄・デザイン···無地



柄・デザイン···プリント（ロゴなど）





肩幅···59cm

身幅···61cm

袖丈···25cm

着丈···75cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ GOOPiMADE



2024

SS



ロゴT



サイズ2