『本格派 メンズゴルフクラブ 14本 フルセット MIZUNO DUNLOP【お歳暮】』はヤフオクでから03月04日 05時 11分に出品され03月04日 05時 11分に終了予定です。即決価格は11,400円に設定されています。現在593件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 キャディバッグとメンズゴルフクラブ14本の本格フルセットになります！



必要なものはすべで揃っておりますので、これからゴルフを始められる初心者の方やこちらのクラブを探していたという方には特におすすめの豪華フルセットとなっております。

お安く出品致しますのでこの機会に是非お買い求め下さい♪



キャディバッグはスポーティでスタイリッシュなデザインのMIZUNOです！使用に伴う若干のキズ、汚れ等ございますが、全体的に綺麗なお品物でまだまだご使用頂けます！







ゴルフクラブもMIZUNOを中心にDUNLOP、アメリカンクラブ等、信頼できるブランドで構成されておりますので安心してご使用頂けます。これからゴルフを始める初心者の方には特にお勧めの安定感バッチリのクラブセットです！





☆セット内容

キャディバッグ MIZUNO







☆ドライバー

DUNLOP HI-BRID CF1 11°

シャフト 純正FLEX-R







☆フェアウェイウッド

アメリカンクラブ M-250 3番 16°

シャフト 純正FLEX-R



アメリカンクラブ M-250 7番 22°

シャフト 純正FLEX-R





☆ユーティリティ

アメリカンクラブ CHARGER X-11 7番 21°

シャフト 純正FLEX-S







☆アイアン

MIZUNO ZEPHYR EG185

「4.5.6.7.8.9.P.F.S」

シャフト 純正FLEX-R







☆パター

ARROWTUBE W4

シャフト 純正スチール







☆商品の状態



B



〜状態の目安〜

S: 美品、目立った傷、汚れがない

A: 小さな傷、汚れはあるが、あまり目立たない

B: 傷、汚れはあるがまだまだ使用できる程度

C: 傷、汚れが目立つ

D: ジャンク品





中古商品の為、若干の汚れ、スレ等がございます。

写真掲載枚数に限りがございます為、写りきらない傷、スレ等ある場合がございますので理解の上、ご入札下さい。



画像のものが全てになります。

商品タイトルには検索ワードが含まれております。

必ず写真を確認ご下さい。





セット本数···14本



セット内容···フェアウェイウッド,アイアン,キャディバッグ,パター,ドライバー,ユーリティ 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ゴルフ>>>クラブ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ミズノ