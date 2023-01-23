『ヴィンテージ CITIZEN シチズン 手巻き カクテル ウォッチ【2024年最新】 』はヤフオクでから04月10日 00時 39分に出品され04月10日 00時 39分に終了予定です。即決価格は9,594円に設定されています。現在342件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご観覧いただきまして、有難うございます。





稼働品です。（working）

洗浄済です。（cleaning）

調整済み。（Adjusted）





画像の商品は 中古品ですので経年の傷みがあると思ってください。

気になる方は必ず購入前に質問を下さい。 出来るだけの回答を致します。





商品詳細： 機械式 手巻き 1125 1232



メーカー ： シチズン CITIZEN

ムーブメント： 手巻き

品物ランク ： C

S（新品・未使用）

A（新古・未使用級）

B（良好状態)

C（ややキズ・スレあり）

D（状態が悪い）

J（ジャンク品・訳あり）



腕 周 り ： 約17.0ｃｍ （簡易調整可能）

ケースサイズ： 径 約1.6ｃｍ

ベ ル ト ： 社外品 ドイツ製

ガ ラ ス ： 目視 目立った キズ なし

文 字 盤 ： シルバー 系

仕 入 先 ： 古物商市場

付 属 品 ：

電池交換 ：

分解清掃（OH）：

日 差 ： 約3分以内



備考：日本の時計メーカー シチズン「CITIZEN」レディース腕時計です。



この商品は手巻き（機械式）調整済みですので、すぐにご使用いただけます。

カットガラスが「ステキ」なカクテルウォッチです。

とても小ぶりな モデルです。

ベルトは、マイナスドライバー（精密）で腕周りを簡単に調整できます。

経年のスレは、あります。

大きな傷やひどい汚れはありません。



サイズは、レディースです。

文字盤は、シルバー カラー です。

ケースは、シルバー カラー です。

ベルトは、シルバー カラー です。





稼働品ですが、中古品ですのでこのような商品にご理解頂ける方のみ、ご購入よろしくお願いいたします。





#街のブランド時計屋チャーリー手巻き 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>時計 商品の状態: 傷や汚れあり ブランド: シチズン

カテゴリ ファッション

レディース

時計 タグ ヴィンテージ CITIZEN シチズン 手巻き カクテル ウォッチ