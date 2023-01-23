『【未使用】DW-5700-1JF【カシオSSにて電池交換済】【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月04日 15時 00分に出品され04月04日 15時 00分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在424件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ■型番 DW-5700-1JF

■定価 本体 15,400円(税込)

カシオSS電池交換代 3,850円(税込)

■#スティング を復刻した貴重な #スクリューバック モデル #DW5700

シンプルで使い易いモデルです。コレクション整理のため、保管用の1本を出品します

■量販店で購入後未使用・暗所にて保管

裏蓋には保護シールがついています(画像2枚目)

■説明書、タグ、箱付き(画像3枚目)

■出品に当たり正規のCASIO秋葉原サービスステーションにて電池交換・防水検査済み

■私の個人情報部分を抹消した修理作業報告書のコピーを同梱いたします(画像4枚目)

■ご購入後、ベルト・ベゼルの経年劣化等が生じる可能性があることをご理解の上、ご購入をご検討ください

■購入後のすり替え等防止のため返品・キャンセルは不可とさせて頂きます



付属品...箱



付属品...箱, 保証書



動作...良好



傷・割れなど...なし 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>時計 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ジーショック

カテゴリ ファッション

メンズ

時計 タグ 【未使用】DW-5700-1JF【カシオSSにて電池交換済】