『【日本製】Biabaggio ハンドメイド 1枚革 黒 トートバッグ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月10日 18時 11分に出品され03月10日 18時 11分に終了予定です。即決価格は11,757円に設定されています。現在419件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 #日本製 #madeinjapan



A4ファイル、15インチノートPC入ります。



【高品質な素材】

このトートバッグは、耐久性のある黒のレザーで作られており、日常使いに最適です。



【スタイリッシュなデザイン】

シンプルで洗練されたデザインは、カジュアルからビジネスシーンまで幅広く活躍します。



【実用的なサイズ】

十分な収納スペースを持ち、必要なアイテムをすべて持ち運ぶことができます。



商品説明]

COLOR : Black × Black

MATERIAL : TANNED LEATHER × TANNED LEATHER

SIZE : 横幅43cm(上部幅)×横幅29cm(下部幅)×縦30cm×D13cm Handle19cm

・天然革特有のシワ・傷・トラ有り

・天然革なのでバッグの内側に毛羽立ち有り



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 【日本製】Biabaggio

ハンドメイド 1枚革 黒

トートバッグ