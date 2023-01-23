『L.A.B. Golf（ラブ・ゴルフ） LINK.1【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 06時 05分に出品され03月25日 06時 05分に終了予定です。即決価格は45,900円に設定されています。現在355件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 L.A.B. Golf putter

【商品説明】

LINK.1（リンク.1）

長さ：33インチ



中古商品の為写真を確認の上ご購入ください



商品の状態は全体的にきれいです。



新品未使用の純正グリップもお付けします。



ご質問等ございましたら、コメント欄までお願いします。



利き腕...右



パター タイプ...ピンタイプ 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ゴルフ>>>クラブ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし