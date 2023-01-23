『【茶道具】前大徳寺 足立泰道和尚筆 『祥雲繞寿山』横物 掛軸 軸B793【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 13時 27分に出品され03月25日 13時 27分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在807件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【茶道具】前大徳寺 足立泰道和尚筆 『祥雲』横物 掛軸 軸になります。

古物ですので小傷、痛みなどはあるかと思われます。



サイズ

長さ約119cm

幅約54,5cm

幅(軸先含む)約60,5cm

付属品:共箱、紙箱



注）古物品ですのでご理解の上 お役立てください。お値引きなどはご容赦ください。 写真にてご判断ください。



基本的には中古骨董品ですので、使用に差し支える様な重大な欠陥以外の、小傷擦り傷汚れ等によるクレームはご容赦ください。



複数の商品のご購入で送料分のお値引きが出来ますのでお声かけください。



配送方法が普通郵便(定形、定形外)になっている商品は簡易包装になります。

簡易包装に不安が感じられる方は、プラス200円でらくらくメルカリ便に変更が可能です。

ご購入前にコメントにて申し付け下さい。



※サイズや材質によっては当方判断でらくらくメルカリ便に切り替えさせて頂く場合がございます。

その場合は追加料金は発生しませんので、ご安心ください。 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>美術品・アンティーク・コレクション>>>書 商品の状態: 目立った傷や汚れなし