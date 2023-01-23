『Bell & Ross BR 03-92 メンズ時計【お歳暮】』はヤフオクでから03月07日 18時 32分に出品され03月07日 18時 32分に終了予定です。即決価格は120,400円に設定されています。現在809件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの信頼性】

Bell & Rossは、航空機の計器からインスパイアを受けたデザインで知られる高級時計ブランドです。このモデルは、機能性とスタイルを兼ね備えています。



【高い耐久性】

ステンレススチール製のケースとラバー製のベルトは、耐久性があり、日常使いに最適です。また、100mの防水性を備えているため、様々なシーンで安心して使用できます。



【洗練されたデザイン】

シンプルでありながら存在感のあるブラックダイヤルは、視認性が高く、どんなスタイルにもマッチします。42mmのケースサイズは、男性の手首にぴったりです。



- ブランド: Bell & Ross

- モデル番号: BR 03-92

- ケース素材: ステンレススチール

- ダイヤル色: ブラック

- ベルト素材: ラバー

- サイズ: 42mm

- 防水性: 100m







付属品:

内箱、

外箱、

外箱スリーブ、

工具 2 個、

キャンバス/ベルクロの予備ストラップ 1 本 (新品)、

説明書と説明カード。



写真に写っているすべてのアイテムです。



ご覧いただきありがとうございます. 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>時計 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

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メンズ

時計 タグ Bell

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Ross

BR

03-92

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