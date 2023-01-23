『かぴ様専用 Plage シルクネップフードプルオーバー【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 13時 55分に出品され03月16日 13時 55分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在965件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Plage プラージュ

シルクネップフードプルオーバー

定価¥23,100



カラー：ベージュ



1回着用してクローゼットに保管していました。

あくまでused品なので、素材特有の微かな着用感はあるかと存じます。

神経質な方はご遠慮ください。



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イタリアの糸を使用した、カラフルなシルクネップが特徴のプルオーバー。

メンズライクなルーズなサイズ感は、落ち感もありこなれた印象へ。

襟元を立体的に仕上げ、顔周りに程よいボリューム感をプラス。

袖口はバイカラーになっており、デザイン性を兼ね備えたアイテムです。



透け感：なし

裏地：なし

伸縮性：あり

光沢感：なし

生地の厚さ：普通



サイズ: フリー

肩幅: 約64.1cm

着丈: 約74.6cm

身幅: 約67cm

袖丈: 約54cm

素材: 毛62% ナイロン22% シルク16%



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united arrows public tokyo united tokyo 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: プラージュ

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Plage

シルクネップフードプルオーバー