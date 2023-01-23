『Fender Mexico MUSTANG BASS PJタイプ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 13時 25分に出品され03月29日 13時 25分に終了予定です。即決価格は32,200円に設定されています。現在553件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ホビー・楽器・アート>>>楽器・機材>>>ベース
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|ブランド:
|フェンダー
bass mono SYNTH
¥ 10111
秋山澪 エレキベース けいおん！ ジャズベース k-on
¥ 26680
BUSKERS バスカーズ BJB-3 ジャズベースタイプ エレキベース
¥ 9672
Radial Tonebone Bassbone 純正アダプタ付き
¥ 8580
Legend エレキベース サンバースト
¥ 9360
CASIO カシオ DG-20 ギター 中古 通電確認済
¥ 13000
TECH 21 BASS FLY RIG v2
¥ 19900
【最終セール】FERNANDES フェルナンデス エレキベース RJB-380
¥ 10842
IBANEZ SR800 日本製 SDGR AFR=P PU アイバニーズ
¥ 11547
Fodera Imperial5
¥ 784000
【美品】TOKAI JAZZ SOUND トーカイ エレキベース
¥ 27652
■Ibanez TR 500 Expressionist 3BAND EQ
¥ 30640
【手渡し値引き有り】Fender PRECISION BASS 中古
¥ 32500
aguilar TONE HAMMER 【完動品】プリアンプ アギュラー
¥ 12859
Fender MadeInJapan Hybrid II JAZZ BASS V
¥ 62946
Grass Roots G-FR-52B
¥ 9750
キングストリングス/ガット弦/ロカビリー/ジャズ/ウッドベース/コントラバス/
¥ 10111
【8284】 Bacchus Jazz Bass 白系 杢目 バッカス
¥ 13300
落札価格32200円
553 入札履歴
終了
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