『Fender Mexico MUSTANG BASS PJタイプ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 13時 25分に出品され03月29日 13時 25分に終了予定です。即決価格は32,200円に設定されています。現在553件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 FenderMexicoのMUSTANG BASSとなります。

楽器店にて中古で購入しましたが、ショートスケールのベースがあまりしっくりとこなかったため、機材整理のため出品いたします。



購入時からきれいな状態であり、自身も試奏程度しか使用しておりません。

ピックガードに若干の弾きキズがありますが、他は目立った打痕等無く、全体としてはきれいな印象です。

出力に問題は無く、ボリューム、トーンの各ノブ、ピックアップセレクターも正常に動作します。

弦は購入時からフラットワウンドの弦が張られていましたが、そのままとしています。



ネック：わずかに順反り

フレット：残り十分です

トラストロッド：余裕あり

付属品：トラスロッド、弦高調整レンチ

※トラスロッドについては購入店から提示された情報であり、自身では触れないため確認できておりません。

ご了承ください。



他社製のハードケースに格納して発送いたします。



全体的にきれいな状態ではありますが、中古だとご理解いただける方、ご検討の程、宜しくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>楽器・機材>>>ベース 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: フェンダー