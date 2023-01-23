『BTS FACE 当選 限定 サノク JIMINジミン トレカ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月13日 22時 16分に出品され03月13日 22時 16分に終了予定です。即決価格は7,722円に設定されています。現在70件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 BTS FACE 当選 限定 サノク JIMINジミン トレカ



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暗所での保存

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スリーブ＋硬質ケースで発送予定

素人保存の海外品ですので初期傷等はご了承ください。





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ジョングクジョングクグク JUNGKOOK 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>タレントグッズ>>>アイドル 商品の状態: 新品、未使用