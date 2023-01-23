『【美品】sacai サカイ19AW ジップ アタッチメント ニット プルオーバー【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月28日 14時 01分に出品され04月28日 14時 01分に終了予定です。即決価格は13,790円に設定されています。現在129件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ○ブランド：サカイ







○商品：ニット







○ポイント

・美品

・秋冬

・zip attachment knit

・ジッパー

・19aw







○素材：ウール、ナイロン







○カラー : グリーン✖️アイボリー



お使いのモニタにより色味が異なる場合が御座います





○状態 : 目立ったダメージなく良好なコンディションになります。



あくまで古着の為、微小な傷、汚れなど気にする方、神経質な方はご遠慮ください





○サイズ→L相応のサイズ感



○着丈→76.5

身幅→55

袖丈→104



○購入後1〜2日以内に即発送致します！



○フォロー割有



フォロー後、ご購入前にコメント欄に「フォローしました！」とお知らせ下さい♩



•〜4999円→200円OFF

•〜9999円→300円OFF

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・商品購入前に「フォロー割希望」とコメントして頂ければ値段を変更致します。

・即購入も大歓迎です。



#おへのメンズアパレル出品一覧 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: サカイ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 【美品】sacai

サカイ19AW

ジップ

アタッチメント

ニット

プルオーバー