『而今 純米吟醸 八反錦 火入れ【2024年最新】 』はヤフオクでから04月06日 22時 45分に出品され04月06日 22時 45分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在297件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 種類···純米吟醸

メーカー···而今

内容量 720ml

製造年月 2024年6月 商品の情報 カテゴリー: 食品・飲料・酒>>>飲料・酒>>>日本酒 商品の状態: 新品、未使用