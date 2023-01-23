『新品 TUMI ロール トップ バックパック ブルーブラック【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月18日 13時 13分に出品され04月18日 13時 13分に終了予定です。即決価格は11,115円に設定されています。現在569件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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新品未使用

スタイル番号：2223388

○アイテム

TUMI トュミ リュック バックパック

ノートパソコン用のバッグ

ビジネスバックパック

通勤通学



メインの収納部分は大きく開くので、荷物の出し入れも楽々

デイリーユースはもちろん、旅行やアウトドアなど、様々なシーンで活躍してくれます



実寸サイズ

ヨコ：36cm

タテ：49cm

マチ：15cm



仕様 内側

オープンポケット×2

外側

ジップポケット×4

（中にジップポケット×1、オープンポケット×6）



※ 正真正銘のアウトレットショップにて購入。

並行輸入品(海外正規品)になります。



★即購入OK

必ずプロフィールをご確認下さい

ご了承いただけましたらご購入お願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 新品

TUMI

ロール

トップ

バックパック

ブルーブラック