『LG gram style 14 第13世代Core i7搭載/SSD512GB【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 14時 00分に出品され03月22日 14時 00分に終了予定です。即決価格は55,200円に設定されています。現在344件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂き有難うございます。

LG gram style 14（型番：14Z90RS-KA74J1）の出品です。

こちらは2023年発売モデルになります。カラーはラグジュアリーで高級感のあるオーロラホワイトです。

14インチですが約999gの超軽量モデルです。また一般的なフルHD(1920×1080)液晶よりも高解像度なWQXGA+(2880×1800)を搭載。性能も第13世代のCore i7を搭載し、メモリは16GB、SSDも512GBと十分なスペックを備えております。

2024年11月現在、価格コムの最安値で261,444円で販売されているモデルになります。



■商品状態について

こちらは発売からそこまで経っていないのと大事に使用していたという事もあり、外観も写真の通り綺麗です（ただし中古品にはなりますので状態にこだわりのある方はトラブル防止の為申し訳ありませんが購入をお控え下さい）。

また出品前にも動作確認を行っておりますが特に問題ありません。バッテリー状態も良好でまだまだお使い頂けます。



■付属品について

写真の通り本体、電源ケーブル、ACアダプター、箱（伝票剥がし跡等あり）となります。

Officeは付属いたしませんが、ご希望でしたら無料のofficeをインストール後お届けすることも可能です。



■商品性能について

OS：Windows11 Home

CPU：Intel Core i7-1360P

メモリ：16GB

ストレージ：SSD512GB

液晶：14.0型 OLED WQXGA+(2880×1800)液晶 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>ノートPC>>>Windowsノート本体 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: エルジー