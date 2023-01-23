『一番くじ ゴジラ-1.0 ゴジラ SOFVICS ゴールドカラー フィギュア【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 06時 26分に出品され03月24日 06時 26分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在332件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 一番くじ ゴジラ-1.0 SOFVICS

ゴールドカラー フィギュアです。



新品未開封品です。



宜しくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>フィギュア>>>特撮 商品の状態: 新品、未使用