『美品⭐︎YA-MANメディリフトアイ 5年保証付き EPE-10 動作確認済み！【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月11日 21時 44分に出品され04月11日 21時 44分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在10件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきましてありがとうございます！

ヤーマン メディリフトアイ EPE-10です。

2021年12月30日購入の美品です。除菌シートを使用して拭いてあります。購入して1ヶ月くらい使用しましたが、その後はほとんど使用していませんので、使っていただける方にお譲りしたいと思います。マジックテープの弱りはありません。写真1枚目、2枚目をご覧いただくと通電し、光の色が変わっていて操作できるのがおわかりになると思います。(動作確認済み)



定価：30,800円 (税込)



【製品概要】

目もとの美しさを引き上げる、「目ヂカラ筋®※ケア」という発想。

繊細な構造ゆえ"攻めのケア"が難しかった目もとを鍛える3DウェアラブルEMS美顔器。

※ 目もとの印象を大きく左右する眼輪筋（がんりんきん）と側頭筋（そくとうきん）の総称を指した造語

(以上、公式サイトの説明より引用)



【付属品】

充電ケーブルと取扱説明書が付属しており、すぐに使用を開始できます。(現在フル充電してあります)



【保証内容】

ビックカメラの5年間の長期保証が付いているため、万が一のトラブルにも対応可能です。

長期保証加入者証もそのままお譲りしますので、修理の際は「贈答品」である旨お伝えいただき、修理を受けていただけます。



- ブランド: メディリフトアイ

- 購入時のものすべてお付けします

- 説明書: 取扱説明書あり

- 保証期間: 5年間(購入日2021年12月30日)



メルカリ便にて迅速にお送りします。(ゆうゆう、らくらくの変更の可能性があります。)



気になる点がありましたら、お気軽にコメントにてお知らせください。どうぞよろしくお願いします！





人気シリーズ···メディリフト アイ



ケア···リフトアップ



部位···目元



特徴···EMS



YA-MAN 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>美容家電>>>ボディ・フェイスケア 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ヤーマン