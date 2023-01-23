『【90s HIPHOP幻品】 2 BLACK GUYSジップ ナイロンブルゾン【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 03時 31分に出品され03月08日 03時 31分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在438件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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●About



入手困難品、too black guysの激レアナイロンブルゾン



希少なXL CANADA製



マドンナやメアリーJブライジをはじめに、国内外問わず多数のラッパー、ヒップホップアーティスト達に愛されたブランド。90sヒップホップブランドの中でも特に希少価値が高く、他サイトでも品薄状態となっており、なかなか手に入らないアイテムとなっておりますのでお早めにどうぞ。



その他ジャケットはこちらより。

#トーキョーJacket



●Size

着丈 約83cm・肩幅 約62cm

身幅 約70cm・袖丈 約63cm



●Condition

A(年代物ですが綺麗な状態。写真14.15枚目のようにフロント文字にわずかな汚れあり、 ドローコード結束ダメージあり。)

※Used品のため1度人の手に渡ったモノ

であることを予めご了承お願い致します。



●Color

黒

●Material

ナイロン



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メンズ レディース 問わず着られる

さまざまな古着を出品中。



出品中商品はコチラより

→#トーキョーフルギ



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL)

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【90s

HIPHOP幻品】

2

BLACK

GUYSジップ ナイロンブルゾン