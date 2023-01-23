『ASUS PRIME Z490-P LGA 1200+RAM16GB おまけ付【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 16時 18分に出品され03月24日 16時 18分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在456件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 組んで３年程になりますが、週２回程サブPC用として使用しておりました。

動作確認済みで、現状最新BIOS バージョン 1621にアップデート済。

CPUピン曲がりもございません。



マザーボード詳細

・Intel Z490チップセット搭載

・第10世代Intel Coreプロセッサー対応

・対応ソケット：LGA 1200

・メモリースロット：DDR4-4000+(OC)×4（最大128GB）

・ストレージ：SATA 3.0 (6Gb/s)×5、M.2×2

・拡張スロット：PCIe 3.0 x16 (x16 mode) ×1、PCIe 3.0 x16 (x4 mode)×1、PCIe 3.0 x1×4

・LAN：Realtek RTL8111H

・無線機能：M.2 slot only (Key E) (Support CNVI & PCIe interface)*

・映像出力：DisplayPort 1.2×1、HDMI 1.4b×1、DVI-D×1

・オーディオ：Realtek ALC887

・フォームファクター：ATX

・製品寸法：305×234mm



ドライバ等はASUSサポートページでダウンロード可能です。

https://www.asus.com/jp/supportonly/prime%20z490-p/helpdesk_download/



Wi-Fiモジュール インテル® Wi-Fi 6 AX200 装着済み。



おまけでCrucial DDR4 2666 16GB (8X2) をおつけ致します。

ドスパラ購入証明書があり、永久保証となっております。



マザーボード付属品はIOパネル、マニュアル、

ドライバディスクのみとなります。



現状動作には問題御座いませんが、古い物のため、NCNRにて

お願い致します。



別出品しているIntel Pentium G6600にて使用しておりました。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PCパーツ>>>マザーボード 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: エイスース