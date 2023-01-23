『ASUS PRIME Z490-P LGA 1200+RAM16GB おまけ付【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 16時 18分に出品され03月24日 16時 18分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在456件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|スマホ・タブレット・パソコン>>>PCパーツ>>>マザーボード
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|ブランド:
|エイスース
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¥ 10400
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¥ 22750
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¥ 22000
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¥ 13750
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¥ 11700
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¥ 9360
ASUS ROG STRIX B660-G GAMING WIFI マザーボード
¥ 13000
Gigabyte B660i aorus pro ddr4
¥ 13000
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¥ 7800
訳あり i3 13100f rog b760 16gb セット
¥ 11000
ASRock Z390 Phantom Gaming6 3枚セット 9600K付
¥ 10725
BIOSTAR製 CPU内蔵マザーボード J4125NHU
¥ 10140
動作確認済みCore i7 7700K+Z170 PRO GAMING+32GB
¥ 10725
落札価格7644円
456 入札履歴
終了
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