『【付属品完備】レプロナイザー27D REPRONIZER 27D ヘアドライヤー【コストコ お買い得】』はヤフオクでから05月08日 12時 03分に出品され05月08日 12時 03分に終了予定です。即決価格は35,950円に設定されています。現在624件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 レプロナイザー 27D Plus REPRONIZER 27D Plus



Bioprogramming（バイオプログラミング）

リュミエリーナ

レプロナイザー 27D Plus

定価：112,200円（税込）



2024年1月購入。

正規品、保証書、シリアルナンバー、付属品あり。

購入の際についてくる袋に入れてご郵送いたします。

スタンドは、写真の通り傷等ありますがご希望でしたらお付けします。



保証書店舗印あり、製品登録していないので延長保証ご希望の方は登録お願いします。



使用していたので傷等はあります。

中古品につきご理解いただける方よろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>美容家電>>>ヘアドライヤー 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: バイオプログラミング