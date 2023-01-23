『ボーズ Bose Wave music systemⅣ CDプレーヤー ラジオ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 00時 31分に出品され03月10日 00時 31分に終了予定です。即決価格は18,480円に設定されています。現在335件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ボーズ Bose Wave music systemⅣ CDプレーヤー ラジオ リモコン付き



自宅にて保管しておりましたが、

自宅整理の為出品致します。

目立った傷や汚れはなく、まだまだご使用頂けるお品です。



※動作確認済み



《商品説明》

■「ウェーブガイド・スピーカー・テクノロジー」により、コンサートホールで体験するような、臨場感あふれる迫力のサウンドを実現。

■CDやFM/AMラジオに加え、お持ちのiPhoneやAndroidをはじめとするスマートフォンや、iPadなどのタブレットに収められた音楽をワイヤレスで再生。

■ホームWi-Fiネットワークを利用し、ワンタッチで世界中のインターネットラジオを楽しめる。

■操作も設置もシンプルで簡単。

■Amazon Alexa対応で、どんな操作も自由自在。Amazon Echo DotなどのAlexa対応機器に話しかけるだけで、SoundTouchスピーカーの操作が可能。Alexaアプリを開いて、スキルメニューで「Bose」を検索。セットアップはたったの一回だけ。



サイズ：幅x高さx奥行き:368x142x221mm



《付属品》

リモコン、取扱説明書



状態につきましては、画像を良くご覧いただき

ご自身で御判断頂きますよう宜しくお願い致します。

※中古品につき画像・記載にないダメージがある場合がございます。

※画像が全てです。現状のお渡しとなります。

※画像にない付属品等は付いておりません。

B 2500 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>ラジオ・コンポ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ボーズ