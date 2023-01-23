『SONY wf-1000xm4 ブラック【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月13日 15時 28分に出品され04月13日 15時 28分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在46件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 SONY WF-1000XM4 BLACK



2年ほど 通勤等に使用。

満員電車でもクリアに聞こえ、フィット感も丁度よくて

片耳をなくした際も買い直す程気に入っておりましたが

ライフスタイルが変わるため出品します。



本体、イヤフォンともに問題なく動作するかと思います。

バッテリーもそこまで弱っているようには感じません。



気にされない方へ割安で出品します。



なおイヤフォンのイヤーピースは除菌クリーナーで拭いてお送りしようと思いますが、ご不要でしたらお知らせください。



海外出張先の空港にあるSony店舗で購入しました。中華圏用だったようですが、日本のSony店舗でも品質チェックしてもらい、全く問題ありませんでした。パワーオンorオフは中国語ですが、国内モデルと一緒で日本語でアプリは使用できますのでご安心ください。



シリーズ···WFシリーズ

モデル名···WF-1000XM4

ノイズキャンセリングあり

完全ワイヤレス



ソニー モデル名···LinkBuds 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ソニー