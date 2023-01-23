『SONY wf-1000xm4 ブラック【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月13日 15時 28分に出品され04月13日 15時 28分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在46件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|ブランド:
|ソニー
値下げ！！大人気イヤホン！美品！WF-1000XM4B ！
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落札価格7644円
46 入札履歴
終了
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