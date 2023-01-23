『2ct 大ラボグロダイヤモンド Au585ホワイトゴールド GIA IGI鑑定【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月29日 08時 57分に出品され03月29日 08時 57分に終了予定です。即決価格は1,289,728円に設定されています。現在884件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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こちらのラボラトリー グロオン ダイヤモンドは ラボラトリー グロウン ダイヤモンドの試験に合格した ダイヤモンドとなります



ラボラトリー グロオン ダイヤモンドのD 2ctの刻印もございます



ラボラトリー グロオン ダイヤモンドは天然ダイヤモンド並みの輝きとなります



2カラット ラボラトリー グロオン ダイヤモンドの輝きは スクエアカット モスト ブリリアンカット VS1クラリティー Eカラーです



リングジュエリーのサイズは 10号50.3mmです サイズ変更できます



素材は14kホワイトゴールドになります Au585と14kの刻印はございます



IGI 鑑定書は 国際宝石学会から認定されてるものです GIA鑑定書並みです



IGI国際宝石学会は 1975年に設立された宝石鑑定機関です ジュエリー・天然のダイヤモンド・ラボグロダイヤモンド・カラーストーンのグレーディングを行うことができる研究所です 世界中に20カ所以上運営しております 世界最多の支社数となります



GIA鑑定書もございます お問い合わせください



インスタグラムの方でこちらのダイヤモンド リング ジュエリー の録画見れますので black jewellery か 黒ブラックを検索ください ダイヤモンドの輝きのご確認とかもできますので ご覧ください 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>アクセサリー 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

レディース

アクセサリー タグ 2ct

大ラボグロダイヤモンド

Au585ホワイトゴールド GIA

IGI鑑定