『【美品】クロムハーツ BOLO BSフレア ショルダーバッグ フィリグリ レッド【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月10日 13時 26分に出品され05月10日 13時 26分に終了予定です。即決価格は357,880円に設定されています。現在853件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ■商品紹介■



【定価】ー

【サイズ】約縦30cm 横約38cm マチ11cm ショルダー高さ33cm

【素材】レザー SV925

【カラー】レッド シルバー

【付属品】なし

【状態】レザーに多少のシワと擦れ、角擦れ、金具に小傷、酸化あり。その他目立つ傷汚れはございません。



※注意事項※

モニターの発色具合により、実際の色味と異なる場合がございます。



56924 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: クロムハーツ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 【美品】クロムハーツ

BOLO

BSフレア

ショルダーバッグ

フィリグリ

レッド