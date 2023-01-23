『XL 新品 NIKE ナイキ ボア フリース セットアップ 上下 ウィメンズ 黒【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月15日 17時 48分に出品され03月15日 17時 48分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在481件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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♦️ 上下18040円



商品名 : AS W NK TF COZY PANT CORE

商品名 : AS W NK TF COZY TOP CORE

表示カラー : ブラック/(ライトアイアンオーレ)

素材 : 本体:ポリエステル 100%

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ワークアウトに取り組んでいるからといって、快適な着心地をあきらめる必要はありません。 ふんわりとしたフェイクファーと大きめのフードを使用した、温度調節可能なゆったりしたこのトップスなら、ワークアウト中もその前後も快適な状態が持続します。



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肌寒い日のワークアウトへの行き帰りには、少し短めの丈の快適なパンツをはこう。 ふわふわしたフリース素材と温度調節テクノロジーにより、クールダウン後も暖かく快適な着用感が持続します。













◻️新品未使用

◻️Size/ XL

身幅約56

着丈約69

ウエスト約39.5

股下約69

総丈93







※ タグの下半分はカットしております。







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