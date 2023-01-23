『LOEWE (ロエベ) ハラコヒョウ柄×ナッパレザートートバッグ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月20日 03時 06分に出品され03月20日 03時 06分に終了予定です。即決価格は12,870円に設定されています。現在514件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 LOEWE (ロエベ) ハラコヒョウ柄×ナッパレザートートバッグ



■カラー

ブラック×ヒョウ柄



■素材

ナッパレザー×ハラコ



■サイズ

縦：約34cm

横：約34cm

ハンドル長：約24cm

ハンドル高：約9cm

マチ : 無し



■仕様

上側：開閉マグネット式×1

内側：ファスナーポケット×1

付属品：無し



■状態

こちらの商品は中古品の為、使用に伴います細かなキズやシワやスレ等、若干の使用感はございますが目立った汚れはありません。

（画像でご確認ください）

比較的キレイな状態だと思います。



タバコ吸いません

ペット飼ってません



※あくまでもUSED品の為ご納得の上でご購入をお願いします。

(過度に神経質な方のお取り引きはご遠慮ください)



※他のサイトにも同時出品していますので売り切れの場合がある事をご了承下さい。



※送料込みの為最小サイズでの発送になります



【ユニークなデザイン】

ヒョウ柄のハラコと黒のレザーを組み合わせた高級感とユニークなデザインが特徴です。

ファッション性が高く、様々なスタイルに合わせやすいアイテムです。

日常使いにも適しており、長く愛用できるバッグです。



- デザイン: ヒョウ柄

- 素材: ハラコとレザー

- 色: 黒（裏面）

- ハンドル: 2本のハンドル

- スタイル: トートバッグ



#ロエベ

#トートバッグ

#ヒョウ柄

#ハラコ

#ブラック

#レザー



素材···本革



特徴···マチなし 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ロエベ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ LOEWE

(ロエベ)

ハラコヒョウ柄×ナッパレザートートバッグ