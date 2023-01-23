『ファイヤーワイヤー シーサイド5.10【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月21日 06時 09分に出品され03月21日 06時 09分に終了予定です。即決価格は27,500円に設定されています。現在727件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◾️ファイヤーワイヤー シーサイド

◾️最終価格



こちらのサイトで購入しましたが、数回程度しか使用しておらず大切に保管しておりました。



別の板を購入したので、出品致します。



フィン本数···クアッドフィン 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>マリンスポーツ>>>サーフィン・ボディボード 商品の状態: やや傷や汚れあり