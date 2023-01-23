『ミンクファーバック イギリス【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月08日 11時 31分に出品され03月08日 11時 31分に終了予定です。即決価格は29,900円に設定されています。現在940件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ロンドン、リージェントストリートにあるブラウン（セレクトショップ）で、デザイナーズブランドです。

ミンクと、茶の革を使用

一部リングに、錆傷あります。

重みで外れそうなリング同じ真鍮のクリップで目立たないようにとめてます。

写真ご覧いただき、ご納得の上ご購入お願いします。

返品は、お断り致します。

【デザイン】

シンプルでありながらも、存在感のあるブラウンカラーが特徴です。さまざまなスタイルに合わせやすく、普段使いにもぴったりです。



【ブランドの信頼性】

UGATMは、品質の高い素材を使用した製品を提供しており、長持ちするアイテムを求める方に最適です。



- 色: ブラウン

- 素材: ボア・ファー

- ブランド: UGATM

- 型番: 1972-232 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ミンクファーバック イギリス